Общество Политика

В Харькове проходит церемония прощания с Кернесом

Наталия

Уже в 9:00 гроб с телом известного на всю страну политика, доставили в Харьковский национальный театр оперы и балета

Время чтения: 55 Секунд

Сегодня, 23 декабря, в первой столице Украины — Харькове похоронят мэра города Геннадия Кернеса. Перед этим в городе проходит церемония прощания с мэром Харькова, из-за чего изменены маршруты движения общественного транспорта, а также образовались пробки. Об этом пишет УРА-Информ.

Тело усопшего Кернеса, который скончался 16 декабря в немецкой клинике «Шарите» из-за осложнений после COVID-19, было транспортировано их Германии в Харьков 21 декабря.

Известно, что сегодня в 07:00 началась церемония отпевания харьковского мэра Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе Харькова, она продолжалась около часа.

Уже 9:00 гроб с телом известного на всю страну политика, доставили в Харьковский национальный театр оперы и балета. Отмечается, что там до 13:00 все желающие жители города смогут проститься с мэром. Около 13:30 состоится процедура погребения Кернеса.

Ранее сообщалось, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением о своих отношениях с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который умер несколько дней назад в Германии от последствий коронавирусной инфекции.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Последние статьи

Виктор

Президентский рейтинг: за кого проголосовали бы украинцы в конце 2020

Зеленского готовы поддержать 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором

Наталия

Twitter не передаст Байдену подписчиков президентского аккаунта

Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома

Наталия

«Сценарий цветной революции»: глава КГБ РБ сделал заявление

Глава КГБ считает, что беларуское государство оказалось на «разломе» в геополитической борьбе

Виктор

Из ОРДО выехать фактически нереально: очереди огромные

Очереди на всех направлениях в сторону границы с Российской Федерацией.

Наталия

Легализация каннабиса: Арахамия назвал сроки

По словам Арахамии, вопрос легализации будет решен актами Кабмина

Виктор

Байден о российских хакерах: это смертельная угроза, которая продолжается

Российские хакеры стоят за атакой беспрецедентного масштаба

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap