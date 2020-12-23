В Харькове проходит церемония прощания с Кернесом

Уже в 9:00 гроб с телом известного на всю страну политика, доставили в Харьковский национальный театр оперы и балета

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Сегодня, 23 декабря, в первой столице Украины — Харькове похоронят мэра города Геннадия Кернеса. Перед этим в городе проходит церемония прощания с мэром Харькова, из-за чего изменены маршруты движения общественного транспорта, а также образовались пробки. Об этом пишет УРА-Информ.

Тело усопшего Кернеса, который скончался 16 декабря в немецкой клинике «Шарите» из-за осложнений после COVID-19, было транспортировано их Германии в Харьков 21 декабря.

Известно, что сегодня в 07:00 началась церемония отпевания харьковского мэра Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе Харькова, она продолжалась около часа.

Уже 9:00 гроб с телом известного на всю страну политика, доставили в Харьковский национальный театр оперы и балета. Отмечается, что там до 13:00 все желающие жители города смогут проститься с мэром. Около 13:30 состоится процедура погребения Кернеса.

Ранее сообщалось, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением о своих отношениях с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который умер несколько дней назад в Германии от последствий коронавирусной инфекции.