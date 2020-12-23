Общество

Протест ФОПов: предприниматели готовятся встречать праздники на Майдане

Наталия

По словам активистов, они будут стоять на главной площади столицы, пока их требования не выполнят

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В Киеве продолжаются протесты предпринимателей против усиления карантинных ограничений, которые будут введены в январе. Активисты акции планируют оставаться на Майдане даже в новогоднюю ночь. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф.

В данный момент на Майдане Независимости в столице Украине находятся несколько десятков граждан, которые выссказывают свое недовольство. Активисты акции периодически сменяют друг друга, ведь в столице начался снегопад и погода заметно ухудшилась.

Сами активисты подчеркнули, что готовы стоять в центре Киева до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Отмечается, что граждане установили новогоднюю елку и намерены остаться протестовать и на Новый год, и на Рождество. На рождество ФОПы планируют танцевать и петь колядки, а вновогоднюю ночь загадывать желвния около елки.

Помимо этого, активисты организовали небольшую кухню в полевых условиях. Там граждане заваривают себе чай и кашу.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины уже начал выплачивать одноразовую помощь ФОПам и наемным работникам.

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Наталия

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