Нехватка воды в Крыму: Украине направит гумпомощь в одном случае

На оккупированном полуострове уже давно наблюдаются проблемы с водой

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Украинское государство направит цистерны с водой в оккупированный Россией украинский Крым лишь в случае признания международными организациями гуманитарной катастрофы на территории полуострова.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в своем интервью для «Суспільне Новини», передает УРА-Информ.

На оккупированном полуострове уже давно наблюдаются проблемы с водой. Жители Крыма получают ее почасово от оккупантов.

Также он отметил, что не стоит даже обсуждать вопрос подачи воды в Крым с материковой Украины.

«Будет деоккупация Крыма – будет вода. Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бывший глава незаконных вооруженных формирования на территории «ДНР» Игорь Гиркин предложил снабжать аннексированный украинский Крым водой, растопив антарктические льды.