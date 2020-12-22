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ФОпы грозятся нагрянуть к «95 кварталу»: требуют отмены ограничений

Наталия

Представители ФОПов требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность при грядущем локдауне

Время чтения: 45 Секунд

Представители движения «SaveФОП» уже не первый день бастуют в центре Киева — на Майдане Независимости. Требуют отменить январские карантинные ограничения, которые были анонсированы Кабмином. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу «Предприниматели Украины/# SaveФОП» в Facebook.

Сообщается, что протестующие граждане и представители ФОПов требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность при грядущем локдауне, который Кабмин запланировал на 8-24 января. Также представители акции имеют в планах шествие к Офису президента Украины , где будут требовать «недопущения необоснованных ограничений локдауна, которые ограничивают право на труд».

«После этого мы пойдем ко дворцу «Украина», где проходит концерт «Квартала-95″. Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры. Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут» — отметил руководитель акции протеста Сергей Доротич.

Ранее сообщалось, что в украинском Кабмине приняли решение продлить срок подачи заявлений на выплату единовременной помощи в 8000 грн для ФОПов и наемных работников до 31 декабря 2020 года. 

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Наталия

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