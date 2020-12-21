Мы как в консервной банке в этой «ДНР» — «власти» «республики» не пускают жителей ОРДО в Украину

Местные жители сообщают, что их могут выпустить через КПВВ только в исключительных случаях

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Только «избранные» могут пересечь КПВВ на востоке Украины «Еленовка» из так называемой «ДНР» в сторону Украины в рамках «гуманитарного коридора». Жители «республики» в социальных сетях жалуются, что фактически покинуть границы ОРДО нереально.

Местные жители сообщают, что их могут выпустить через КПВВ только в исключительных случаях. Среди таких случаев — выезд на неоккупированную территорию Украины для серьезной операции или для прохождения лечения, которое не могут обеспечить в «ДНР». Однако в реальности даже это проблема.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

«Не смогла выехать на похороны к сестре в Конотоп, ополченцы не посчитали это важной причиной», — отмечает местная жительница.

«Видела, как плачет женщина, сын в Чернигове у нее попал в больницу, развернули», добавила участница дискуссии.

«Мы как в консервной банке в этой «ДНР», никакого просвета», — написала в социальной сети местная жительница.

Единственный вариант покинуть «республику» – через России и потом въезд на Украину, но это очень длинный путь и очень дорогой.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нет денег даже в банкоматах.