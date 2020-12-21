Общество

Мы как в консервной банке в этой «ДНР» — «власти» «республики» не пускают жителей ОРДО в Украину

Виктор

Местные жители сообщают, что их могут выпустить через КПВВ только в исключительных случаях

Время чтения: 48 Секунд

Только «избранные» могут пересечь КПВВ на востоке Украины «Еленовка» из так называемой «ДНР» в сторону Украины в рамках «гуманитарного коридора». Жители «республики» в социальных сетях жалуются, что фактически покинуть границы ОРДО нереально.

Местные жители сообщают, что их могут выпустить через КПВВ только в исключительных случаях. Среди таких случаев — выезд на неоккупированную территорию Украины для серьезной операции или для прохождения лечения, которое не могут обеспечить в «ДНР». Однако в реальности даже это проблема.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

«Не смогла выехать на похороны к сестре в Конотоп, ополченцы не посчитали это важной причиной», — отмечает местная жительница.

«Видела, как плачет женщина, сын в Чернигове у нее попал в больницу, развернули», добавила участница дискуссии.

«Мы как в консервной банке в этой «ДНР», никакого просвета», — написала в социальной сети местная жительница.

Единственный вариант покинуть «республику» – через России и потом въезд на Украину, но это очень длинный путь и очень дорогой.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нет денег даже в банкоматах.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Виктор

Нужно ли паниковать: врач рассказал опасен ли новый коронавирус

На данный момент продолжается изучение нового штамма вируса, который, по предварительным данным, более заразительный.

Виктор

Вакцину от коронавируса позволили использовать в ЕС: Европейское агентство по лекарствам «дало добро»

EMA объявила, что вакцина была одобрена для использования во всех странах Европейского Союза

Виктор

В Украине могут отменить локдаун в январе: что известно

Тотальный карантин с восьмого по 24 января могут в итоге отменить или снять некоторые планирование ограничения.

Наталия

Опубликован график работы мобильного офиса «Ощадбанка» на территории ОРДО

Режим работы мобильных банков «Ощадбанка» по территории Донецкой области с 9:30 до 15:00

Виктор

22 отличия: вирусологи шокированы мутацией коронавируса

Обычно штаммы вируса отличаются друг от друга одним или двумя изменениями.

Виктор

Сколько украинцев нужно вакцинировать, чтобы победить коронавирус: важные данные

Украине не хватит бесплатных вакцин от коронавируса, чтобы полностью победить болезнь.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap