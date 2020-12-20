Выходные на католическое Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

Католическое Рождество в Украине, которое ежегодно отмечается 25 октября по всему миру, в 2020 году приходится на пятницу. Об этом пишет УРА-Информ. На территории украинского государства католическое Рождество является государственным праздником. Соответственно, в Украине есть и официальные выходные. В этом году украинцы будут отдыхать три дня подряд – 25, 26 и 27 декабря. Стоит напомнить, что 16 ноября […]

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Католическое Рождество в Украине, которое ежегодно отмечается 25 октября по всему миру, в 2020 году приходится на пятницу. Об этом пишет УРА-Информ.

На территории украинского государства католическое Рождество является государственным праздником. Соответственно, в Украине есть и официальные выходные. В этом году украинцы будут отдыхать три дня подряд – 25, 26 и 27 декабря.

Стоит напомнить, что 16 ноября 2017 года действующий на то время президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней», тем самым учредив празднование католического Рождества на государственном уровне. Тогда же и был отменен официальный ранее выходной, который приходился на второе мая.

До нововведений Порошенка праздничным днем было только 7 января. Тогда Рождество отмечают по юлианскому календарю.

Ранее сообщалось, что в российском Кремле рассказали о своих планах на подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века. Ранее ее незаконно вывезли из временно оккупированного украинского Донбасса в Боснию и Герцеговину.