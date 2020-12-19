Стала известна личность владельца Pornhub: кто он

Компания MindGeek, в управлении которой находятся самые крупные порносайты мира, как Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers и Reality Kings принадлежит американскому бизнесмену Бернарду Бергемару. Об этом говорится в расследовании Financial Times, передает УРА-Информ. Бергемар владеет MindGeek, отмечают журналисты, через сложную и запутанную сеть дочерних компаний. На протяжении долгих лет они держали его имя в секрете. Бизнесмену принадлежат большинство […]

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Компания MindGeek, в управлении которой находятся самые крупные порносайты мира, как Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers и Reality Kings принадлежит американскому бизнесмену Бернарду Бергемару. Об этом говорится в расследовании Financial Times, передает УРА-Информ.

Бергемар владеет MindGeek, отмечают журналисты, через сложную и запутанную сеть дочерних компаний. На протяжении долгих лет они держали его имя в секрете. Бизнесмену принадлежат большинство акций дочерних компаний, связанных с порносайтами, В результате чег журналисты считают, что это напрямую указывает на конечного бенефициара.

До недавнего времени личность Бергемара была известна лишь узкому кругу топ-менеджеров MindGeek. В гугле его фамилия была упомянута лишь три раза.

Ранее сообщалось, что администрация самого большого сайта для взрослых в мире PornHub начала блокировать все видео, которые не прошли проверку.