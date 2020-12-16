Работа транспорта во время локдауна: в Киеве будут ограничения

Во время предстоящий усилений карантинных ограничений, которые начнут действовать на территории Украины с восьмого января, транспорт в столице будет работать в штатном режиме.Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает УРА-Информ. «Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе в маршрутных такси, будут касаться только количества пассажиров — […]

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Во время предстоящий усилений карантинных ограничений, которые начнут действовать на территории Украины с восьмого января, транспорт в столице будет работать в штатном режиме.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

«Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе в маршрутных такси, будут касаться только количества пассажиров — их можно перевозить в количестве мест для сидения», — заявил столичный мэр.

Кличко подчеркнул, что метро во время локдауна не планируют закрывать.

Также он добавил, что каждый день на улицах столицы курсирует более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев. Весь транспорт в столице проходит тщательную дезинфекцию.

Также ранее он просил правительство не останавливать общественный транпорт, но пока что окончательное решение еще не принято. Нужно смотреть по ситуации, добавили в правитестве.

«По заключению специалистов, почти 30% заражение вирусом происходит именно в общественном транспорте», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что во время акции протеста на Майдане Независимости в Киеве пострадало около 40 сотрудников правоохранительных органов.