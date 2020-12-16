Общество

Работа транспорта во время локдауна: в Киеве будут ограничения

Наталия

Во время предстоящий усилений карантинных ограничений, которые начнут действовать на территории Украины с восьмого января, транспорт в столице будет работать в штатном режиме.Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает УРА-Информ. «Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе в маршрутных такси, будут касаться только количества пассажиров — […]

Время чтения:48 Секунд

Во время предстоящий усилений карантинных ограничений, которые начнут действовать на территории Украины с восьмого января, транспорт в столице будет работать в штатном режиме.
Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

«Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе в маршрутных такси, будут касаться только количества пассажиров — их можно перевозить в количестве мест для сидения», — заявил столичный мэр.

Кличко подчеркнул, что метро во время локдауна не планируют закрывать.

Также он добавил, что каждый день на улицах столицы курсирует более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев. Весь транспорт в столице проходит тщательную дезинфекцию.

Также ранее он просил правительство не останавливать общественный транпорт, но пока что окончательное решение еще не принято. Нужно смотреть по ситуации, добавили в правитестве.

«По заключению специалистов, почти 30% заражение вирусом происходит именно в общественном транспорте», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что во время акции протеста на Майдане Независимости в Киеве пострадало около 40 сотрудников правоохранительных органов. 

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Виктор

Только богатые: миллиарды людей могут не получить вакцину от COVID-19 аж до 2024 года

Программа ВОЗ COVAX по обеспечению доставки вакцин COVID-19 в более бедные страны может потерпеть неудачу, и миллиарды людей могут не получить вакцину до 2024 года....
Виктор

В таком случае, мы уже никогда не справимся — врач о возможной мутации коронавируса

После того, как была изобретена вакцина от коронавируса остается еще долгий путь к возвращению к нормальности, но он четко виден. Однако вирус может мутировать и...
Виктор

Американский Сенатор уверяет: Северный поток — 2 никогда не будет поставлять газ

Газопровод Nord Steam 2 не будет достроен и никогда не будет поставлять газ, заверил в среду сенатор-республиканец Тед Круз в интервью аналитическому центру Атлантического совета....
Виктор

Не удалось дотянуться до поставленного плана: в «ДНР» сообщили, что не сумели выполнить важное задание

В ОРДО местные "власти" сообщили, что не сумели выполнить важную задачу. Речь о том, что не удалось выполнить план по паспортизации жителей временно оккупированной территории...
Виктор

Билл Гейтс дал прогноз относительно того, когда мир вернется к нормальности

По словам филантропа Билла Гейтса, выздоровление от пандемии коронавируса может произойти в конце лета, хотя сам вирус будет угрожать нам дольше. По мнению бывшего генерального...
Виктор

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале

Украина продолжает ждать информации по поводу поставок вакцины от коронавирусной инфекции в страну. Вакцинация уже началась в Великобритании и стартует в США. В Европейском Союзе...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap