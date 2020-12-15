Общество

«Пьют виски с топовыми командирами ДНР»: в ОРДЛО возмущены поведением местных властей

Наталия

В пабликах, которые пишут о подконтрольных ОРДО территориях граждане возмущены тем, что в городе живут, по их мнению, «на широкую ногу». Члены незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» по приезду в оккупированный украинский Донецк отмечают, что представители местной «элиты» ни в чем себе не отказывают, в то время, как народ страдает и погибает на войне. […]

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В пабликах, которые пишут о подконтрольных ОРДО территориях граждане возмущены тем, что в городе живут, по их мнению, «на широкую ногу». Члены незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» по приезду в оккупированный украинский Донецк отмечают, что представители местной «элиты» ни в чем себе не отказывают, в то время, как народ страдает и погибает на войне. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

«У каждого донецкого денежного мешка есть на прикормке целая команда из ментов и прокурорских, которая за деньги их крышует. Солдаты не дураки и видя такие картины умирать и воевать за них как-то не охота» — выразился житель ОРДО в одном из пабликов в Телеграмме.

Также. в пабликах обсуждают то, что именно по этим причинам огромное количество людей увольняются и уезжают. Сделать это не могут те, кто сложит лишь от безысходности. Местные ресурсы считают, что пришло время «менять тыл».

Ранее сообщалось. что 14 декабря на временно оккупированных территориях Донбасса на участках ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков.

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Наталия

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