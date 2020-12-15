Массовая блокировка видео на PornHub: что известно

Администрация самого большого сайта для взрослых в мире PornHub начала блокировать все видео, которые не прошли проверку. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение администрации сайта. Такие меры были введены из-за сообщений о том, что в роликах, которые загружены на сайт может быть записано насилие над несовершеннолетними. Также известно, что после блокировки видео такие […]

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Администрация самого большого сайта для взрослых в мире PornHub начала блокировать все видео, которые не прошли проверку.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение администрации сайта.

Такие меры были введены из-за сообщений о том, что в роликах, которые загружены на сайт может быть записано насилие над несовершеннолетними. Также известно, что после блокировки видео такие платежные системы как Visa и Mastercard приостановили операции по своим картам на сайте.

Сейчас видео, которые были заблокированы обозначены сообщением, что их проверяют «в соответствии с политикой доверия и безопасности».

К текущему моменту точное число роликов, которые были заблокированы неизвестно. Однако СМИ сообщают, что до начала проверки на сайте их было примерно 13,5 млн, вскоре количество изменилось на 7,2 миллиона.

Администрацией сайта было принято решение проверять все ролики со следующего года.

Ранее стало известно, что приложения, принадлежащие Google, дают сбой. Пользователи сообщают о проблеме, среди прочего с Gmail, YouTube и другими популярными сервисами.