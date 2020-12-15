Кибератака на разработчиков вакцины: данные Moderna были похищены

В результате хакерской атаки, которая была осуществлена девятого декабря на Европейское агентство по лекарственным препаратам, неизвестные преступники заполучили доступ к документам и данным о вакцинах Moderna. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters. Сообщается, что компания-разработчик вакцин от коронавируса нового типа COVID-19 Moderna Inc. сделала заявление, что во время кибератаки на компанию, которая состоялась девятого […]

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В результате хакерской атаки, которая была осуществлена девятого декабря на Европейское агентство по лекарственным препаратам, неизвестные преступники заполучили доступ к документам и данным о вакцинах Moderna. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что компания-разработчик вакцин от коронавируса нового типа COVID-19 Moderna Inc. сделала заявление, что во время кибератаки на компанию, которая состоялась девятого декабря хакеры заполучили доступ к файлам и данным о их вакцинах.

Также известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам занимается проверкой вакцин от коронавирусной инфекции нового поколения COVID-19. В текущий момент в учреждении работают над утверждением двух разработанных вакцин: BioNTech / Pfizer и Moderna.

BioNTech заявила о потере данных через день после атаки, которая прошла девятого декабря. В свою очередь, Moderna узнала о потере своих данных о вакцине несколько позже.

При этом в компании отметили, что никакие конфиденциальные данные об испытуемых не были похищены злоумышленниками.

Ранее сообщалось, что в Великобритании была определена «новая разновидность» коронавирусной инфекции. Сообщается, что она может привести к более быстрому распространения нового типа вируса на юго-востоке Англии.