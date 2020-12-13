Общество Политика

«ДНР» выкручивает руки Украине: когда ждать открытия КПВВ

Наталия
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Украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях восточной Украины в Сети назвали ориентировочные сроки открытия КПВВ на Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ.

По данным местного населения, открытие КПВВ может произойти не раньше лета.

«Ориентировочно, в середине лета. А точную дату никто не знает», — пишут жители оккупированных территорий.

Также пользователи отметили, что могут остаться не все пункты пропуска.

«На некоторых КПВВ вообще демонтаж планируется», — подчеркнули жители ОРДЛО.

Большая часть жителей Донбасса считает, что таким образом РФ «выкручивает руки Украине». Тем самым заставляя ее принять их правила игры и менять законодательство, признавая документы, что были выданы в ОРДО.

«А вам не кажется, что таким образом „днр“ просто выкручивает руки, заставляя Украину изменять законодательство, закрывая глаза на все большее количество нарушений? Так и до легализации непризнанных „паспортов“ „днр“ дело дойдет», — пишут дончане.

Ранее стало известно, что спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования конфликта на территории восточной Украины Алексей Арестович прокомментировал переговоры касательно обмена пленными.

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Наталия

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