Культура Общество

Погиб первый пилот, преодолевший скорость звука

Наталия
Время чтения:48 Секунд

В возрасте 97 лет скончался известный на весь мир американский летчик-испытатель Чак Йегер. Он прославился тем, что первым в мире превысил скорость звука. О смерти летчика-испытателя сообщила его жена Виктория в официальном аккаунте Йегера в Twitter, передает УРА-Информ.

Йегер умер около 21:00, вчера, седьмого декабря.

«Невероятная, хорошо прожитая жизнь, величайший пилот Америки, сила, приключения и патриотизм останутся в памяти навсегда», – написала жена пилота Виктория Йегер.

Стоит напомнить, что знаменитый Йегер первым в истории человечества преодолел звуковой барьер во время испытаний экспериментального самолета Bell X-1. Это событие произошло 14 октября 1947 года.

Также известно, что в последние годы у летчика были значительные проблемы со здоровьем в силу возраста. Также летчик пережил падение, оно и привело к осложнениям проблем со здоровьем.

О Йегере снят фильм The Right Stuff. В 1984 году он был награжден четырьмя Оскарами.

Ранее стало известно, что известный во всем мире американский актер Том Круз планирует отправиться в космос для съемок в фильме «Миссия: невыполнима».

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Виктор

Ноябрь был самым теплым в истории: глобальное потепление уже в действии

Уже однозначно - ноябрь 2020 года был самым теплым ноябрем в истории измерений в мире. Ученые из программы Copernicus Climate Change Service (C3S) прогнозируют, что...
Наталия

ВОЗ не будет настаивать на принудительной вакцинации от COVID-19: организация будет вести другую политику

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения. В ВОЗ отметили, что вместо принудительной вакцинации власти государств должны убедить...
Виктор

Не нужно этого делать: врач рассказал, от чего нужно отказаться тем, кто переболел коронавирусом

После победы над коронавирусом нужно время организму, который проделал значительную работу, выиграв борьбу с опасной инфекцией. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий. Он отметил, что...
Наталия

COVID-19 нарушил планы на Давоский форум: его перенесли

Специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе будет перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Теперь она пройдет в Сингапуре в 2021...
Виктор

Стало известно, кто первым в мире получил вакцину от коронавируса компании Pfizer

Маргарет Кинан, 90-летняя бабушка, во вторник стала первым человеком в мире, получившим вакцину от коронавируса Pfizer. Великобритания - первая страна в мире, где вакцина, разработанная...
Виктор

В ОРДО местные жители просят о новогоднем чуде: требуют от «властей» только одного

Жители Донецкой области, территории которой временно неподконтрольны украинскому правительству, в канун Нового года пишут послание о новогоднем чуде "главе республики" Денису Пушилину. В социальных сетях...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap