Погиб первый пилот, преодолевший скорость звука

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В возрасте 97 лет скончался известный на весь мир американский летчик-испытатель Чак Йегер. Он прославился тем, что первым в мире превысил скорость звука. О смерти летчика-испытателя сообщила его жена Виктория в официальном аккаунте Йегера в Twitter, передает УРА-Информ.

Йегер умер около 21:00, вчера, седьмого декабря.

«Невероятная, хорошо прожитая жизнь, величайший пилот Америки, сила, приключения и патриотизм останутся в памяти навсегда», – написала жена пилота Виктория Йегер.

Стоит напомнить, что знаменитый Йегер первым в истории человечества преодолел звуковой барьер во время испытаний экспериментального самолета Bell X-1. Это событие произошло 14 октября 1947 года.

Также известно, что в последние годы у летчика были значительные проблемы со здоровьем в силу возраста. Также летчик пережил падение, оно и привело к осложнениям проблем со здоровьем.

О Йегере снят фильм The Right Stuff. В 1984 году он был награжден четырьмя Оскарами.

Ранее стало известно, что известный во всем мире американский актер Том Круз планирует отправиться в космос для съемок в фильме «Миссия: невыполнима».