Общество

McDonald’s меняет процесс приготовления легендарных бургеров

Наталия
Время чтения:1 Минут, 4 Секунд

Всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s заявила об изменении процесса приготовления своих фирменных бургеров. Такое решение было принято после опроса посетителей ресторана по всему миру. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе компании, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что в Украине новая рецептура бургеров станет доступна с 2022 года, так как необходимо обновить все заведения сети..

«Для этого необходимо модернизировать все заведения сети на рестораны «с опытом будущего», которые предусматривают: терминалы самообслуживания, обслуживание клиентов за столиками, экспертов гостеприимства в зале и самое главное – принцип работы кухни «Приготовлено для тебя», когда все бургеры готовятся только под заказ клиентов и есть возможность добавлять и убирать ингредиенты на свой вкус», – отметили в компании.

Сейчас в Украине 65 заведений из 95, которые уже работают «с опытом будущего».

«После модернизации всех ресторанов мы сможем запустить платформу приготовления бургеров по новой рецептуре. Наши бургеры станут еще более сочными и вкусными, изменится процесс приготовления бифштексов и рецептура булочек. Это в свою очередь требует обновления оборудования и многих технологических процессов со стороны ресторанов и наших поставщиков, к которым необходимо подготовиться», – сказал операционный директор сети ресторанов McDonald`s в Украине Дмитрий Корбут.

Ранее стало известно, что впервые за три недели не будет действовать карантин выходного дня. Какой же будет погода в эти дни рассказали синоптики.

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Наталия

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