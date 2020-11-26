Можно повторно заболеть: в МОЗ рассказали, как долго держатся в организме антитела к COVID-19

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Все чаще появляются случаи того, что человек, который ранее уже переболел коронавирусом и имел к нему антитела, повторно заражается спустя некоторое время. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, сколько времени в организме человека остаются антитела, которые не позволяют повторно заразиться.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что часто уже спустя полгода после заболевания человек теряет антитела к ковиду. То есть он снова может заразиться опасным вирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Зе Интервьюер.

«У всех вырабатываются антитела, просто различный их тип и количество. Согласно исследованиям, антитела начинают существенно снижаться через полгода и через некоторый период времени они просто исчезают. Уже есть подтвержденные случаи, когда человек повторно заболел COVID-19», – заявил глава Минздрава.

В свою очередь он также добавил, что пациенты, которые заболели при первой волне коронавирусной инфекции весной этого года, вполне могут подхватить болезнь уже сейчас, то есть не нужно пренебрегать карантинными ограничениями.

Ранее мы сообщали, что в мире уже более 60 млн человек заболело на ковид.

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