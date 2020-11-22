В Минздраве рассказали, что нужно делать во избежании тотального локдауна

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Министерство здравоохранения обнародовало массовый призыв направленный на украинских граждан с просьбой соблюдения карантинных ограничений, а именно с просьбой об использовании индивидуальных средств защиты. В Минздраве уверены, что именно хождения в маскаха поможет украинцам избежать введение жестких карантинных ограничений. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на украинский Минздрав в Телеграмм.

«Соблюдение масочного режима — одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитите от болезни себя и своих близких» — подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве считают, что если 95% граждан страны будут ходить в защитных масках, тогда возможно будет избежать локдауна.

Ранее стало известно, что 21 ноября, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США экстренно зарегистрировало препарат для лечения коронавирусной инфекции нового типа.

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