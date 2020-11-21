Общество

Революция достоинства: годовщина Майдана не попала в тренды Сети

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В понедельник, 21 ноября, — седьмая годовщина Евромайдана. Украинцы отмечают День достоинства и свободы. Несмотря на это, в топ-запросах в поисковике этой темы нету. Об этом пишет УРА-Информ.

За день в трендах Сети на первом месте футбольные матчи. Также первенство занимают церковные праздники и карантин. Это означает, что жителей Украины массово не интересует тема Революции Достоинства.

Стоит отметить, что седьмая годовщина Евромайдана стала одной из самых скромных за историю.

Ранее стало известно, что глава Кремля Владимир Путин продлил действия ответных санкций против США и ЕС до окончания 2021 года.

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