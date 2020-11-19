В ВОЗ считают необязательным локдаун по миру: достаточно выполнять лишь одно условие

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В Европе могут избежать внедрение полного локдауна для сохранения экономики стран. Однако, это возможно лишь при условии, что подавляющее большинство граждан будут носить маски везде.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Стоит отметить, что около половины случаев заболевание коронавирусной пневмонией пришлись на европейский континент. Сейчас ситуация практически критическая в странах Европы. Некоторые государства уже начали вводить тотальный локдаун.

«Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны — это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет», — подчеркнул Клюге.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время украинцев будут массово штрафовать. Если, конечно, полиция будет на активно действовать в данном вопросе.

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