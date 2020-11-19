В Украине могут ввести комендантский час: власти планируют новые ограничения

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Похоже, что карантин выходного дня — это не последние ограничения, которые планируют ввести украинские власти. Многие эксперты, да и премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если действующий вариант не сработает, придется ввести тотальный локдаун.

В тоже время появилась новая информация о том, то может быть промежуточный вариант. То есть усиление действующего карантина. В планах у власти – комендантский час. То есть — запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определённое время суток лицам, не имеющим соответствующего разрешения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Резидент.

«Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе Президента обсуждается формат карантин выходного дня +комендантский час с 21:00 в будни. Такой формат позволит не вводить полный локдаун, но сдержать распространение эпидемии COVID-19», — отмечает канал.

В тоже время на данный неизвестны другие подробности, например, когда именно могут ввести комендантский час, посмотрят как действует карантин выходного дня или же в ближайшее время.

Отметим, что в нескольких странах Европы уже действует комендантский час.

Ранее мы сообщали, что в Польше вторые сутки кряду умирает более 600 человек от коронавируса.

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