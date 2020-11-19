Общество

Тяжелейшая ситуация в Польше: второй день кряду более 600 смертей от COVID-19

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В четверг, 19 ноября, Минздрав сообщил о 23 975 новых случаях заражения коронавирусом в Польше. Еще 637 пациентов умерли от COVID-19. Это самый высокий ежедневный показатель смертности с момента начала эпидемии.

Новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом касаются следующих воеводств: Слёнское (4377), Мазовецкое (3041), Великопольское (2153), Дольносленское (1808), Малопольское (1670), Поморское (149985), Лодзянское (1288), Лодзянское (1288), Западно-польское (1188), Подкарпатское (1096), Варминско-Мазурское (1025), Свентокшиское (945), Куявско-Поморское (940), Опольское (682), Любушское (641) и Подляское (517).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Минздрав сообщил о смерти 637 пациентов. 124 человека умерли из-за COVID-19, а 513 человек скончалось из-за COVID-19 в содействии с другими заболеваниями. Это еще один день с наибольшим количеством смертей за день в этой стране. Предыдущий рекорд — 603 смерти — был зафиксирован в среду, 18 ноября. С начала эпидемии в Польше было выявлено 796 798 коронавирусных инфекций, из которых 12 088 пациентов умерли, а 361 884 человека выздоровели.

Ранее мы сообщали, что в США зафиксировано более четверти миллиона летальных случаев от ковида.

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