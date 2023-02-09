Напиток для сердечно-сосудистой системы: врачи сказали, что можно найти в любом магазине

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».
Как сообщили эксперты, речь идет о банальном цикории. По их словам, напиток из данного растения весьма полезен для нервной и сердечно-сосудистой системы
Кому поможет?
Напиток из корня цикория, как заменитель кофе, не содержащий кофеина, не имеет противопоказаний и крайне полезен для людей, больных гипертонией, депрессией, бессонницей, мигренью.
Витамины в напитке
Успокаивающее действие на нервную систему человека цикорий оказывает благодаря витаминам группы B, входящим в его состав.
Что может вылечить?
Высокое содержание железа в цикории позволяет успешно применять его для профилактики и в комплексном лечении анемии (малокровие).
Напомним, ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин.
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