Напиток для сердечно-сосудистой системы: врачи сказали, что можно найти в любом магазине

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Как сообщили эксперты, речь идет о банальном цикории. По их словам, напиток из данного растения весьма полезен для нервной и сердечно-сосудистой системы

Кому поможет?

Напиток из корня цикория, как заменитель кофе, не содержащий кофеина, не имеет противопоказаний и крайне полезен для людей, больных гипертонией, депрессией, бессонницей, мигренью.

Витамины в напитке

Успокаивающее действие на нервную систему человека цикорий оказывает благодаря витаминам группы B, входящим в его состав.

Что может вылечить?

Высокое содержание железа в цикории позволяет успешно применять его для профилактики и в комплексном лечении анемии (малокровие).

Напомним, ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин.