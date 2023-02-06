Культура

Шварценеггер попал в ДТП: журналисты показали, что произошло (фото)

Родион Власов

Один из известнейших голливудских актеров и по совместительству экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Политика Страны», передает «УРА-Информ».

Как оказалось, Шварценеггер, находясь у руля собственного внедорожника, сбил женщину на велосипеде. Происшествие возникло на территории Лос-Анджелеса. Зарубежные СМИ говорят о том, что актер передвигался на небольшой скорости. Велосепедистка, в свою очередь, перед ним поворачивала в левую сторону.

Однако, к несчастью, бывший губернатор не сумел отреагировать вовремя, нажав на педаль тормоза. Вследствие этого и прозошло ДТП. Пострадавшая с незначительными травмами была госпитализирована в местный госпиталь. Шварценеггер, в свою очередь, решил забрать велосипед, чтобы отвезти его для ремонтных работ.

В данный момент неизвестно, чем закончилась история, и будут ли применены какие-то штрафы или меры по отношению к Шварценеггеру.

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