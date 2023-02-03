Культура

Как сегодня выглядит Памела Андерсон: папарацци предоставили снимки (фото)

Родион Власов

Известная актриса из телесериала «Спасатели Малибу» и бывшая звезда журнала Playboy продолжает удивлять своих фанатов даже сегодня, когда ей 55 лет.

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Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что заметили актрису на территории Лос-Анджелеса. Она отправлялась на автограф-сессию в The Grove. Она была посвящена ее вышедшим мемуарам «С любовью, Памела». Как оказалось, по данным работам «Нетфликс» даже снял документальный ленту под названием «Памела: история любви».

Сама же актриса недавно надела на себя наряд белого оттенка: видны шелковые брюки с блузой, а также V-образное декольте. Однако у ее образа было еще одно элегантное дополнение в виде однотонного образа классической тренч. На ногах же красовались туфли-лодочки с высокими каблуками.

Выделились только темные солнцезащитные очки. Волосы, в свою очередь, были распущены, но уложены в объемную прическу. Макияж же был лаконичным с нюдовой помадкой.

Напомним, Оззи Осборн объявил о завершении карьеры.

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