Культура

Украинский шоумен перешел на сторону РФ: известно имя и название программы

Довольно известный украинский шоумен Вадим Абрамов во время полномасштабной войны согласился участвовать в шоу для российского ТВ. Россияне успели увидеть премьеру, а украинцы констатировали печальный выбор ведущего.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Абрамов известен украинским зрителям по программе «Ревизор», которая получила широкую популярность на «Новом канале». Теперь же он является лицом российской передачи «Четыре дачи», которую показывают на телеканале «Пятница».

Премьера шоу в РФ состоялась 27 августа этого года, но СМИ обратили на этот факт особое внимание лишь сейчас. Отмечается, что съемки стартовали уже после начала так называемой «военной спецоперации».

В наши дни уроженец украинской столицы путешествует по разным уголкам России. Абрамов в данной передаче помогает жителям РФ проверять дачи друг друга.

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