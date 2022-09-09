Культура

Каменских отправилась помогать волонтерам: известно об эксклюзивном выступлении

Известная украинская певица Настя Каменских долгое время находилась за пределами Родины вместе со своим мужем, но все же она решилась вернуться в Украину. Стало известно о ее визитах к волонтерам.

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Об этой информации сообщает POLITEKA, передает «УРА-Информ».

Певица находилась за границей полгода, но сейчас вновь живет в Киеве. Ее муж все еще болеет, и он не изъявил желания возвращаться в Украину вместе с женой. Каменских тем временем несколько раз побывала в пострадавшем от РФ Ирпени и пообщалась с волонтерами.

В социальных сетях Каменских рассказала, что она посетила дом местного активиста и подбодрила активистов волонтерского строительного батальона.

«Я отправилась на эту встречу, чтобы спеть и пообщаться с владельцем пострадавшего дома, узнать его историю. Также меня интересует судьба города, то как он будет восстанавливаться. Я пообщалась с руководителем «Добробата» и была рада знакомству со всеми этими людьми», – рассказала Каменских.

Напомним, Каменских поделилась новостями о здоровье Потапа.

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