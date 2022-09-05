Кремль недоволен Галкиным: Песков приоткрыл завесу отношений Путина к звездам

Звездная семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина привлекла особое внимание Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти довольны Пугачевой, но Галкин вызывает серьезные вопросы.

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Об этой информации сообщает «Диалог.ua», передает «УРА-Информ».

Песков подчеркнул, что Пугачева не позволяет себе антироссийской риторики, а ее муж неоднократно отличался неуместными фразами. При этом Песков отметил, что президент Владимир Путин лично много раз общался с Пугачевой и хорошо относится к ней.

Стоит отметить, что на минувшей неделе руководитель Общественной палаты России Александр Малькевич огласил обновленный список актеров, которые рассматриваются властью РФ как «иноагенты». Галкин оказался в их числе.

Примечательно, что Галкин недавно высмеял Милонова заявив, что тот неполностью раскрыл тему «попы». Артист так и не понял, какие предпочтения у Милонова. Также недавно у Галкина были разногласия с Михалковым.

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