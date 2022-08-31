Я жила в страхе – Бритни Спирс раскрыла правду об издевательствах со стороны родных

Давно известно, что певица Бритни Спирс имеет напряженные отношения со своим отцом, однако совсем недавно она пролила свет на тяготы детства и психологические травмы. Бритни призналась, что долгое время жила в страхе и была буквально психологически сломленной.

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Об этой информации сообщает Showdream, передает «УРА-Информ».

Видео с признанием Бритни успело нашуметь в сети, но его быстро удалили. Фанаты успели узнать, что Бритни унижали долгие годы и всячески ущемляли ее свободу с самого детства.

«Мое детство прошло под давлением страха. Все мои воспоминания связаны с тем, как мне навязывали чужую волю. Каждый день отец упрекал меня и обзывал толстой, он заставлял меня ходить в спортзал… Меня приучали чувствовать себя пустым местом и со временем я это приняла, ведь меня деморализовали день за днем», – рассказала она.

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