Культура

Каменских раскрыла грустную правду о состоянии Потапа: названа причина сбоя в организме

Известная певица Настя Каменских призналась, что причиной паралича лица Потапа стал стресс, вызванный масштабной войны.

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Об этом она сообщила в интервью Алине Доротюк на своем YouTube-канале, передает «УРА-Информ».

«Половина его лица отнялась. Где бы вы ни были, в вашей стране война, война в вашем сердце, война в вашей жизни. Неправильно говорить, что люди, застрявшие в других странах, не переживают из-за ситуации в Украине, всем сейчас очень тяжело и мой Леша не исключение. Он держится как мужчина, дарит чувство надежности. Его внешнее спокойствие имело свою цену, ведь приходилось сдерживать огромный стресс… И это моральное состояние привело к тому, что у него парализована половина лица», – сказала певица.

Она также добавила, что ее муж долгое время не мог нормально есть и пить. Он лечился два месяца и до сих пор восстанавливается.

«Это выглядело очень страшно. Он парализован, и часть его лица не работает. Казалось, что лицо уже никогда не вернется в прежнее состояние. У каждого свой путь. Стресс настолько силен, что организм не может игнорировать его», – подытожила Настя Каменских.

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