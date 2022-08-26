Культура

Дорофеева представила новый клип на украинском языке: певица сообщила, что создала для поклонников

Известная певица Надя Дорофеева подарила украинцам новый клип на родном языке. Что примечательно, ролик получился весьма эмоциональным.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

Украинская певица Надя Дорофеева, недавно вернувшаяся в Киев после многих месяцев жизни и выступлений за границей, часто делится с поклонниками удивительными постами на своей странице в Instagram.

На этот раз звезда поразила зрителей клипом, который является частью ее нового клипа, который можно назвать настоящим прорывом.

В фильме Надя предстала в крайне хрупком виде, в белом платье, переливающемся разными цветами. По сюжету фильма певица разрисовывает белый холст разными красками, время от времени бросая в холст ведра с краской и кисти. Выглядит очень эмоционально, как песня в клипе.

«Каждый день наша жизнь приобретает разные значения и краски. Наше «до» было раскрашено ярко, но война все стерла. А теперь мы как будто застряли в одной из черно-белых нитей. Каждая картина хуже предыдущей. Однако я верю, что мы непобедимы и мечтаю, чтобы каждый нашел в себе силы двигаться дальше и раскрасить свое будущее в новые, еще более яркие краски, — написала она в конце, и поблагодарила всех тех, кто участвовал в создании клипа и образов.

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