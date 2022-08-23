Культура

Полякова показала себя без макияжа: стало известно, что сильно удивило соцсети

Одна из самых известных украинских певиц Ольга Полякова решила продемонстрировать свой естественный образ перед камерами. Что примечательно, он сильно отличается от того стиля, в каком она выходит на публику.

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Об этой информации сообщило издание Politeka, передает «УРА-Информ».

Популярная украинская певица Ольга Полякова недавно вернулась в родную Украину после многомесячного отсутствия. Сейчас она активно показывает, как живет в типичной для Украины среде, и чем занимается спустя какое-то время без работы.

«Дорогие, как вам данные снимки, как вам мой образ? Каково это прощаться с прошлым? Я на заправке, решила попить кофе!” – дала Полякова выбор кадров.

Следует отметить, что артистка позировала в современном стиле без знаменитого яркого образа и не использовала фильтры, существенно искажающие ее внешность, чтобы сделать ее моложе. Раньше Полякова боялась раскрывать свой возраст, а теперь спокойно говорит об этом.

Полякова также рассказала украинцам, как изменилось их отношение к российской атрибутам.

«Но то, что произошло в феврале, полностью и бесповоротно изменило отношение миллионов людей, в том числе и меня, к тому, что еще недавно казалось невинным и безопасным. Люди хотят отделить все, что связывало их с Россией, с тем миром, который пришел. Они принесли в наши дома войну. Война за собой принесла смерть, скитания, слезы и боль», — пишет Полякова.

Напомним, из жизни ушла голливудская актриса Энн Хеч: врачи назвали причину трагедии.

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