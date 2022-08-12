Из жизни ушла голливудская актриса Энн Хеч: врачи назвали причину трагедии

Известная актриса Энн Хеч попала в серьезную автокатастрофу в Лос-Анджелесе. Хеч доставили в больницу 5 августа, но недавно врачи констатировали смерть мозга. Родственники знаменитости поняли, что надежды нет и согласились отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

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Об этой информации сообщает Deadline, передает «УРА-Информ».

Обладательница премии Эмми уже никогда не порадует зрителей новыми появлениями на экране, но ее тело возможно спасет чьи-то жизни. Врачи с позволения родственников Хеч оставили ее тело подключенным к ИВЛ. Это позволит сохранять функционирование ее уцелевших органов, которые могут быть пожертвованы в качестве донорских. Стоит отметить, что при жизни Хеч давала соглашение на жертвование органов.

Семья Энн сделала следующее заявление после случившегося:

«Мы выражаем благодарность за слова поддержки от фанатов. Персонал больницы очень хороший, они сделали все что можно было. К сожалению, состояние Энн фатальное и помочь ей нельзя».

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