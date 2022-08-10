Стивен Сигал приехал на оккупированный Донбасс: Пушилин раскрыл суть визита звезды

Известный западный актер кино и сериалов, кумир поколения 90-х, решил посетить ОРДЛО, где даже повидался с главарем сепаратистов Денисом Пушилиным. Тот, в свою очередь, рассказал, для чего посетил Донбасс столь известная на Западе личность.

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Об этой информации сообщили сепаратистские источники, передает «УРА-Информ».

В самом начале глава «ДНР» сказал, что цель приезда Сигала заключается в съемке документального фильма о войне на Донбассе. Более того, сепаратист добавил, что актер пообщался даже с военными пленниками в Еленовском СИЗО, куда, как известно, недавно угодила российская ракета.

«При встрече Сигал сообщил, что 98% людей, которые рассказывают в средствах массовой информации о войне, никогда данное место не посещали. Именно потому мир не знает правдивых фактов. Сигал намерен изменить взгляды на данную войну», – сообщил Пушилин.

В конце он пожелал успеху актеру и, более того, поблагодарил звезду за приезд в так называемую «республику».

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