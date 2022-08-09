Культура

Монатик сделал откровенное признание о России: певец объяснил свои вызывающие концерты

Как известно Украина запрещает деятелям искусства выступать в России и оккупированных территориях с 2014 года. Однако некоторые авторы нарушали это правило, в их числе известный певец Монатик. В откровенном признании он объяснил, почему пошел на такое нарушение.

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Об этой информации сообщает «Вона», передает «УРА-Информ».

Артист рассказал, что в 2014 году его карьера была менее успешной, он искал площадку, на которой смог бы заявить о себе на широкую аудиторию. Концертов в свободной части Украины для этого не хватало, поэтому он решился выступать и на российскую публику. Как показывает время, Монатик смог приумножить популярность таким методом.

Стоит отметить, что Монатик прекратил давать концерты на подконтрольных РФ территориях с 2015 года. Он признает, что поступал неправильно, но к настоящей проукраинской позиции певец пришел лишь в 2015 году. Также стоит отметить, что не так давно он смог добиться звания «Народного артиста Украины».

Напомним, Украину прилетела поддержать звезда Голливуда: Зеленский сделал заявление о решении Честейн.

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