Украину прилетела поддержать звезда Голливуда: Зеленский сделал заявление о решении Честейн

Известная американская актриса Джессика Честейн решилась поддержать Украину визитом и рядом важных встреч. 7 августа актриса успела реализовать интенсивный график визита в Киев. С ней провел встречу президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этой информации сообщает «Суспільне», передает «УРА-Информ».

Честейн успела заехать в больницу «Охматдет», где она узнала о вызовах работы в военное время и получила подарки от детей. Также она успела посетить Ирпень и увидеть разрушения.

Зеленский так прокомментировал поступок актрисы:

«7 августа Украину посетила талантливая американская актриса Джессика Честейн. Подобные события очень помогают Украине и являются символом поддержки со стороны западного общества. Теперь мир будет еще лучше знать о нас и о преступлениях России. Благодарю за поддержку!».

Стоит отметить, что Честейн известна зрителям по фильмам «Опасная игра Слоун», «Укрытие», «Древо жизни». «Прислуга», «Интерстеллар» и другим лентам.

Напомним, Netflix выпустил сериал с украинкой в главной роли: известно название горячей новинки.