Netflix выпустил сериал с украинкой в главной роли: известно название горячей новинки

Netflix порадовал зрителей сериалом с участием обворожительной украинки Алины Смоляр. Актриса является уроженкой Одессы, но с 2014 года отправилась работать в Лос-Анджелес. Она снялась в сериале под названием «Любовь, смерть и роботы».

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Об этой информации сообщает MC.today, передает «УРА-Информ».

Смоляр сыграла одну из главных ролей в эпизоде «Джибаро». Зрители увидели ее в образе мифической Сирены и Золотой женщины. Данную серию успели номинировать на премию «Эмми», а над ее съемками работал лауреат «Оскара» Альберто Миельго.

«Это был необыкновенный опыт работы, он увлек всю меня и погрузил в особую атмосферу. Было здорово наблюдать за передовым уровнем в киноиндустрии. С Альберто мы очень быстро нашли общий язык и съемки удалось завершить в рекордные сроки», – рассказала актриса.

Трейлер серии с участием украинки можно посмотреть ниже:

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