Польские «Танцы со звездами» впервые приняли в проект однополую пару: зрителей ждет самый необычный состав

Польская версия шоу «Танцы со звездами» ранее привлекла внимание тем, что украинская звезда Джамала примет участие в новом сезоне. Однако это не единственный сюрприз, который ждет зрителей. На проекте впервые покажет себя однополая пара.

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Об этой информации сообщает «ТСН», передает «УРА-Информ».

Также сразу стоит отметить, что состав примечателен участием детектива, артиста кабаре и металиста.

Участниками первой в истории однополой пары в проекте стали Яцик Елонек и Майкл Данильчук. Первый известен участием в гей-реалити шоу «Прекрасный принц» (это некий аналог «Холостяка», в котором участвуют только парни). Также Елонек работает моделью и имеет образованием архитектора. Его партнер Данильчук является профессиональным титулованным танцором, который выступал в британском аналоге «Танцев со звездами». Отмечается, что Данильчук, в отличии от своего партнера, является гетеросексуалом.

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