Брэд Питт ответил на вопрос о конце карьеры: актер признался в очень неловкой ошибке

СМИ активно распространили неоднозначное заявление оскароносного актера Брэда Питта относительно завершения карьеры. В новом комментарии для прессы актер признался, что его фанатам рано расстраиваться.

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Об этой информации сообщает Deadline, передает «УРА-Информ».

В ходе премьеры фильма «Быстрее пули» он ответил на вопрос журналистов о конце карьеры. Он был эмоционален и даже рассмеялся, когда с некоторым смущением сказал, что ему правда нужно поработать над формулировками фраз.

«Я знаю о каком вы заявлении, тогда я просто сказал, что у меня средний возраст и поэтому пора делать выбор относительно моего будущего. Я не имел ввиду завершение карьеры, у меня нет точного плана, и я лишь хотел сказать, что стоит серьезнее посмотреть на будущее. Я не привык строить планы на годы вперед и сейчас у меня нет четкого плана», – сказал актер.

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