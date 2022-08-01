Бабкин признался в особой «болезни» родственников из РФ: певец рассказал об острой проблеме

Известный певец Сергей Бабкин рассказал о сложных отношениях с родными из России. Он признался, что они с ним не связываются несмотря на войну в Украине. Также он подчеркнул, что проживает в Харькове и там сейчас очень опасно из-за постоянных обстрелов.

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Об этом информирует «КП Украина», передает «УРА-Информ».

Бабкин заявил, что его родственники, как и многие россияне «больны особой болезнью». По его словам, удивляться не стоит равнодушию или даже агрессии со стороны жителей России. Он подчеркнул, что россияне попали в ловушку и не способны объективно воспринимать политические реалии из-за деструктивной пропаганды.

«Конечно плохо что нет связи с родственниками, но мне не больно от этого. Я очень спокойно воспринимаю факт, что эти люди со мной не общаются и не звонят все время, которое длится война. Очевидно, что они больны и попали под зомбирование. Это их судьба. Я не вижу сопротивления с их стороны, значит они сами хотят такой участи, смирились с этим гнетом», – рассказал Бабкин.

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