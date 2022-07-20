Сумская раскрыла, что знает о последних днях недавно умершей Писанки: подробности

Как известно, Ольга Сумская является актрисой Украины, которая почти 40 лет занимается любимым делом. Новость о смерти Русланы Писанки ошеломила ее, и звезда решила высказаться о ее смерти в соцсетях.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

“Руся, моя дорогая… Я в шоке… Никогда не думал,а что напишу эти слова… Нет, я не понимаю… Может быть, были серьезные проблемы со здоровьем… Она никому ничего не говорила… Мы общались двумя неделями ранее. Мы планировали вместе сыграть в новом спектакле… Не могу поверить в эту ужасную новость» – пишет Сумская.

Она вспомнила, сколько лет работала с Писанкой в театре. Так же Сумская сообщила, сколько состоялось замечательных спектаклей. По ее словам, обо всем этом можно было говорить часами.

«Руслана несколько лет назад пережила смерть своего брата, он был супероператором, потом маме сделали операцию на сердце… Я видел, какая она тяжело переживала, но внешне этого не было заметно… Никто не знал о ее боли…Для зрителей – было всегда видно проявление эмоций, грации, таланта и фейерверк хорошего настроения…», – говорит Ольга.

Она так же показала последние снимки с Русланой в студии. Затем она добавила, что страшная новость о смерти Писанки потрясла всю страну.

“Лети, будь на свете, все будет хорошо… Мои соболезнования семье и мужу. Молю Бога о душе рабы Божьей Русланы Писанки», – заключила Сумская.

Напомним, Сумская трогательно высказалась о жителях Бучи: актриса тронула сердца многих.