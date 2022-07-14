Звезда «Терминатора» рассказал, насколько плачевной оказалась его жизнь: Ферлонг об истории с наркотиками

44-летний Эдвард Ферлонг, звезда фильмов «Терминатор» и «Американская история X», дал откровенное интервью, в котором признался, что употреблял метамфетамины и героин до тех пор, пока не потерял все зубы и чуть не умер.

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Об информации сообщили в Daily Mail, передает «УРА-Информ».

Актер признался, что уже четыре года «чист», у него новая улыбка и он готов вернуться в большое кино. Это уже началось: он только что снялся в фильме Брэда Келлера под названием «Лошадь Чарли».

Ферлонг прославился, когда в 1991 году получил роль Джона Коннора в фильме «Терминатор 2: Судный день». В то время ему было всего 13 лет, и он не мог справиться с обрушившейся на него славой. Хотя он и не снялся в продолжении культового боевика, но сыграл роли в не менее известных фильмах: в «Американской истории Х» он снялся вместе с Эдвардом Нортоном, а в фильме его партнершей стала фотограф Кристина Риччи.

Однако Ферлонг пристрастился к алкоголю и наркотикам. И как он сам говорит: «Его судили за наркоманию.

«Независимо от того, насколько успешным я казался, я всегда чувствовал, что обманываю всех. Когда я был моложе, мало кто заботился обо мне, и я был одинок. Я не умел распоряжаться деньгами. Я не сделал так много плохих вещей, — сказал Эдвард.

Актер признался, что начал с марихуаны, потом попробовал алкоголь и галлюциногенные грибы. Затем, когда ему было немного за двадцать, он стал тусовщиком, где попробовал кокаин и героин, первый, чтобы не заснуть, а второй, чтобы проснуться для съемок.

Он ненадолго взял перерыв, когда актриса Рэйчел Белл родила ему сына Итана в 2006 году, но вернулся к своему прежнему образу жизни в 2013 году и был арестован за нападение на тогдашнюю девушку Монику Кин.

Ферлонг понял, что что-то должно измениться, когда его снова арестовали, на этот раз за нападение на полицейского округа Вентура, и в 2017 году приговорили к 36 месяцам условно. Эта идея могла бы сбыться, если бы он не прошел реабилитацию. поэтому актер решил нанять его.

В итоге он провел год в реабилитационном центре Wavelengths Recovery в Хантингтон-Бич, Калифорния, и никогда не оглядывался назад.

«Со временем я понял, что это проще, чем я думал. Я нравлюсь себе больше, люди определенно предпочитают меня трезвым».

Теперь, когда у звезды появились новые зубы и оy начал новую кинокарьеру, он решила, что никогда не вернется к своим старым привычкам.

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