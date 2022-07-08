Сумская трогательно высказалась о жителях Бучи: актриса тронула сердца многих

Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, как и большинство украинцев, несмотря на съемки, осталась в стране. Артистка поддерживает людей в государстве и активно обсуждает ситуацию, в том числе на общественных началах.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

«Город Герой ПРЕДСТАВЛЯЕТ! Люди Бучи… Они прошли через ад… Эти люди потеряли все, они живут во временных домах, предоставленных нашими польскими партнерами… Но самое главное, они не утолили свою жажду жизни. потерял!», – написала она.

Это был незабываемый вечер! Спасибо за те чувства, за эти теплые объятия, за сдержанность! Низкий поклон вам, наши дорогие! – подписывает Ольга на кадре.

В соцсетях бучанцы так же отреагировали:

“Мы такие! ; Оля ты душа; вы молодцы! Поймите дух! Музыка всегда для души… Она лечит. До слёз спасибо за большое сердце 🙏; Слёзы и радость, спасибо за поддержку👏; Оля, какая красота! Спасибо!”.

Также Ольга впервые за несколько месяцев начала работать в театре и позволила себе немного отдохнуть, путешествуя по городам Украины. Актрисе удалось поразить своей игрой в шоу.

Напомним, Пол Маккартни поддержал Украину: певец отказался от исполнения хита ради украинского народа.