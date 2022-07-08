Культура

Сумская трогательно высказалась о жителях Бучи: актриса тронула сердца многих

Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, как и большинство украинцев, несмотря на съемки, осталась в стране. Артистка поддерживает людей в государстве и активно обсуждает ситуацию, в том числе на общественных началах.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

«Город Герой ПРЕДСТАВЛЯЕТ! Люди Бучи… Они прошли через ад… Эти люди потеряли все, они живут во временных домах, предоставленных нашими польскими партнерами… Но самое главное, они не утолили свою жажду жизни. потерял!», – написала она.

Это был незабываемый вечер! Спасибо за те чувства, за эти теплые объятия, за сдержанность! Низкий поклон вам, наши дорогие! – подписывает Ольга на кадре.

В соцсетях бучанцы так же отреагировали:

“Мы такие! ; Оля ты душа; вы молодцы! Поймите дух! Музыка всегда для души… Она лечит. До слёз  спасибо за большое сердце 🙏; Слёзы и радость, спасибо за поддержку👏; Оля, какая красота! Спасибо!”.

Также Ольга впервые за несколько месяцев начала работать в театре и позволила себе немного отдохнуть, путешествуя по городам Украины. Актрисе удалось поразить своей игрой в шоу.

Напомним, Пол Маккартни поддержал Украину: певец отказался от исполнения хита ради украинского народа.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Папа Римский намерен посетить Украину и Россию: понтифик рассказал о своих планах

После визита в Канаду в конце этого месяца Папа Франциск объявил о возможности посещения Киева и Москвы. Визит, безусловно, будет иметь практическую цель, которая, при исполнении, должна принести мир и благодать.

Пол Маккартни поддержал Украину: певец отказался от исполнения хита ради украинского народа

Пол Маккартни, будучи хедлайнером известного фестиваля под названием Glastonbury Legends Festival, и основателем популярной группы The Beatles, поддержал Украину и оставил хит Back in the U.S.S.R.

Умер российский исполнитель Пьер Нарцисс: СМИ выяснили причину гибели певца

Стало известно, что не стало российского темнокожего певца камерунского происхождения Пьера Нарсисса. Ему на момент смерти было всего 45 лет.

Скончался известный российский артист Юрий Шатунов

Певец скончался от обширного инфаркта, ему было всего 48 лет.

Джаред Лето подверг себя смертельной опасности: СМИ выяснили, что творил актер во Франции (фото)

50-летняя голливудская звезда отдыхает на юге Франции. Вездесущие папарацци успели подловить обладателя «Оскара» Джареда. Поклонники были шокированы, увидев то, чем фронтмент группы 30 Second To Mars занимается.

Киркоров не может нормально спать: певец признался, с какой проблемой столкнулся

Филипп Киркоров, недавно пышно отметивший свое 55-летие, очень ревниво относится к собственной внешности. И чтобы остановить любые признаки старения, звезда ухаживает за своим лицом. Как признается сам певец, утром на это уходит не меньше часа. Однако недавно у звезды выявилась серьезная проблема.