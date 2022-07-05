Папа Римский намерен посетить Украину и Россию: понтифик рассказал о своих планах

После визита в Канаду в конце этого месяца Папа Франциск объявил о возможности посещения Киева и Москвы. Визит, безусловно, будет иметь практическую цель, которая, при исполнении, должна принести мир и благодать.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

«Я хотел бы поехать в Украину , но хотел сначала посетить Москву. Мы обменивались сообщениями об этом (с российской стороной). А когда я вернусь из Канады, может быть, я смогу поехать в Украину», — сказал Папа.

Когда несколько месяцев назад Ватикан впервые спросил Россию о поездке Папы, Москва ответила, что “сейчас не время”, сказал он. Обратите внимание, что ни один Папа никогда не был в Москве.

Многие верующие надеются, что после такого визита война в Украине хоть немного преобразится, а РФ перестанет обстреливать мирных людей.

Как сообщалось ранее, в другую область только с разрешения военкомата: Залужный подписал указ.