Культура

Пол Маккартни поддержал Украину: певец отказался от исполнения хита ради украинского народа

Пол Маккартни, будучи хедлайнером известного фестиваля под названием Glastonbury Legends Festival, и основателем популярной группы The Beatles, поддержал Украину и оставил хит Back in the U.S.S.R.

Время чтения: 50 Секунд

Об этой информации сообщил «Главред», передает «УРА-Информ».

Легенда мировой музыки, бывший басист и вокалист Beatles Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину – на этот раз крупнейший британский музыкальный фестиваль – Гластонбери. Об этом сообщает британская Daily Mail.

Знаменитый 80-летний музыкант начал выступать с The Beatles Can’t Buy Me Love (песне было всего 58 лет). Ближе к концу своей длинной серии (2 часа 50 минут) Маккартни на несколько минут поднял флаг Украины.

Кроме того, как сообщили журналистам источники в Музыкальной ассоциации, он намеренно исключил еще одну песню The Beatles — Back in the U.S.R. – его концерт в Гластонбери и любые будущие выступления.

«Было бы весело спеть рок-н-ролльную комедийную песню о России. Пол не мог спеть ее с чистой совестью, потому что Россия совершила столько преступлений на Украине. Эта песня очень популярна у публики, но потому, что Пол с радостью согласились на зверства, наблюдаемые в Украине», – говорят источники.

Напомним, умер российский исполнитель Пьер Нарцисс: СМИ выяснили причину гибели певца.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Умер российский исполнитель Пьер Нарцисс: СМИ выяснили причину гибели певца

Стало известно, что не стало российского темнокожего певца камерунского происхождения Пьера Нарсисса. Ему на момент смерти было всего 45 лет.

Скончался известный российский артист Юрий Шатунов

Певец скончался от обширного инфаркта, ему было всего 48 лет.

Джаред Лето подверг себя смертельной опасности: СМИ выяснили, что творил актер во Франции (фото)

50-летняя голливудская звезда отдыхает на юге Франции. Вездесущие папарацци успели подловить обладателя «Оскара» Джареда. Поклонники были шокированы, увидев то, чем фронтмент группы 30 Second To Mars занимается.

Киркоров не может нормально спать: певец признался, с какой проблемой столкнулся

Филипп Киркоров, недавно пышно отметивший свое 55-летие, очень ревниво относится к собственной внешности. И чтобы остановить любые признаки старения, звезда ухаживает за своим лицом. Как признается сам певец, утром на это уходит не меньше часа. Однако недавно у звезды выявилась серьезная проблема.

Лобода снова в Украине: певица рассказала, что она почувствовала, когда приехала в Ирпень

Украинская певица Светлана Лобода приехала в родной город Ирпень, где пообщалась с местными жителями и сопровождала мэра Александра Маркушина по развалинам, которые устроили в населенном пункте оккупанты.

В Америке сочинили песню о ВСУ: известная рок-группа отличилась необычным треком (видео)

Известная американская рок-группа Gogol Bordello, созданная несколько десятилетий назад украинцем Евгением Гудзем, посвятила песню Украине.