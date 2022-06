Пол Маккартни поддержал Украину: певец отказался от исполнения хита ради украинского народа

Пол Маккартни, будучи хедлайнером известного фестиваля под названием Glastonbury Legends Festival, и основателем популярной группы The Beatles, поддержал Украину и оставил хит Back in the U.S.S.R.

Об этой информации сообщил «Главред», передает «УРА-Информ».

Легенда мировой музыки, бывший басист и вокалист Beatles Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину – на этот раз крупнейший британский музыкальный фестиваль – Гластонбери. Об этом сообщает британская Daily Mail.

Знаменитый 80-летний музыкант начал выступать с The Beatles Can’t Buy Me Love (песне было всего 58 лет). Ближе к концу своей длинной серии (2 часа 50 минут) Маккартни на несколько минут поднял флаг Украины.

Кроме того, как сообщили журналистам источники в Музыкальной ассоциации, он намеренно исключил еще одну песню The Beatles — Back in the U.S.R. – его концерт в Гластонбери и любые будущие выступления.

«Было бы весело спеть рок-н-ролльную комедийную песню о России. Пол не мог спеть ее с чистой совестью, потому что Россия совершила столько преступлений на Украине. Эта песня очень популярна у публики, но потому, что Пол с радостью согласились на зверства, наблюдаемые в Украине», – говорят источники.

