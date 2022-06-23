Культура

Умер российский исполнитель Пьер Нарцисс: СМИ выяснили причину гибели певца

Стало известно, что не стало российского темнокожего певца камерунского происхождения Пьера Нарсисса. Ему на момент смерти было всего 45 лет.

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Об этой информации сообщили в EurAsia Daily, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что исполнитель скончался накануне, 21 июня. Причина – остановка сердца после операции на почке. Его дочь Каролина Кристель-Калачева написала в социальных сетях:

«Спасибо тебе, отец, за все. Вот такого человека я буду держать в пример всю жизнь, человека, которого я буду чтить, это человека, который поставил меня на ноги… послужил основой в этом жизнь и отношение я благодарен.

Мудио Мукуто Пьер Нарсис Де Наполи Де Соуза родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. С ранних лет интересовался футболом, также учился в музыкальной школе, где освоил игру на саксофоне. В дальнейшем он начал работать в ночных клубах.

Он приехал в Москву в 1990-е годы. Первое случайное публичное появление он сделал во время съемок фильма «Сибирский цирюльник», где сыграл портрет сопровождающего абиссинского принца. Училась в МГУ на факультете журналистики, работала в казино, организовывала разные вечеринки.

Работал ди-джеем на радио, в итоге попал на прослушивание на «Фабрику звезд 2», где его центральной песней стала песня «Шоколадный зайчик». В конце 2004 года вышел дебютный альбом этого исполнителя. Песни «Лето» и «Акунаматата» также стали хитом. В 2006 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный художник Ингушетии».

Напомним, скончался известный российский артист Юрий Шатунов.

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