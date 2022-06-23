Культура

Скончался известный российский артист Юрий Шатунов

Певец скончался от обширного инфаркта, ему было всего 48 лет.

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Сегодня, 23 июня, умер известных российский исполнитель Юрий Шатунов. Ему было 48 лет.

Российские СМИ сообщают о том, что певец умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. Причина смерти – обширный инфаркт, пишет УРА-Информ.

Эту информацию также подтвердил его директор Аркадий Кудряшов. На данный момент не сообщается, в каком именно городе умер Шатунов.

В последние годы артист жил в Германии. На его странице в одной из социальных сетей сообщается о серии концентров, которые он должен был дать.

У Шатунова остались жена и двое детей.

Певец был одной из главных звезд 90-х годов. Его главные хиты “Детство, детство”, “Белые розы”, “Седая ночь” и другие.

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