Джаред Лето подверг себя смертельной опасности: СМИ выяснили, что творил актер во Франции (фото)

50-летняя голливудская звезда отдыхает на юге Франции. Вездесущие папарацци успели подловить обладателя «Оскара» Джареда. Поклонники были шокированы, увидев то, чем фронтмент группы 30 Second To Mars занимается.
Об этой информации сообщили в «Сегодня», передает «УРА-Информ».
Лето в самом разгаре. Недаром большинство зарубежных звезд собрали чемоданы и улетели в отпуск. Голливудский актер и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето выбрал юг Франции.
Кстати, секс-символ не забывает и об Украине. На следующий день после полного вторжения РФ в нашу страну рокера поддержали украинцы. Лито попросил нас быть осторожными и беречь себя.
Но Джаред явно забыл о себе. После купания в Средиземном море главный герой фильма «Отряд самоубийц» поднялся покорять прибрежную скалу. И все это без ремня безопасности или веревки. Первые фотографии просмотрели читатели британского таблоида Daily Mail.
Как видите, ужас был не только у киноагента Лето, но и у фанатов. Еще бы такое! В 2020 году Джаред чуть не погиб, взбираясь на гору в Неваде. Скалолазание — одно из любимых увлечений звезды. Актер начал добиваться высот в 2016 году. И не падает по сей день.
К счастью, эти экстремальные каникулы прошли без проблем. Когда Джареда Лето заметили фотографы, он не остался на скале и исчез с радаров папарацци.
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