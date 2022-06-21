Культура

Джаред Лето подверг себя смертельной опасности: СМИ выяснили, что творил актер во Франции (фото)

50-летняя голливудская звезда отдыхает на юге Франции. Вездесущие папарацци успели подловить обладателя «Оскара» Джареда. Поклонники были шокированы, увидев то, чем фронтмент группы 30 Second To Mars занимается.

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Об этой информации сообщили в «Сегодня», передает «УРА-Информ».

Лето в самом разгаре. Недаром большинство зарубежных звезд собрали чемоданы и улетели в отпуск. Голливудский актер и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето выбрал юг Франции.

Кстати, секс-символ не забывает и об Украине. На следующий день после полного вторжения РФ в нашу страну рокера поддержали украинцы. Лито попросил нас быть осторожными и беречь себя.

Но Джаред явно забыл о себе. После купания в Средиземном море главный герой фильма «Отряд самоубийц» поднялся покорять прибрежную скалу. И все это без ремня безопасности или веревки. Первые фотографии просмотрели читатели британского таблоида Daily Mail.

Как видите, ужас был не только у киноагента Лето, но и у фанатов. Еще бы такое! В 2020 году Джаред чуть не погиб, взбираясь на гору в Неваде. Скалолазание — одно из любимых увлечений звезды. Актер начал добиваться высот в 2016 году. И не падает по сей день.

К счастью, эти экстремальные каникулы прошли без проблем. Когда Джареда Лето заметили фотографы, он не остался на скале и исчез с радаров папарацци.

Напомним, Киркоров не может нормально спать: певец признался, с какой проблемой столкнулся.

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