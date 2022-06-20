Киркоров не может нормально спать: певец признался, с какой проблемой столкнулся

Филипп Киркоров, недавно пышно отметивший свое 55-летие, очень ревниво относится к собственной внешности. И чтобы остановить любые признаки старения, звезда ухаживает за своим лицом. Как признается сам певец, утром на это уходит не меньше часа. Однако недавно у звезды выявилась серьезная проблема.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

Популярный артист остерегается делать специальные операции: например, уход за лицом, маски и кремы от морщин. Она тратит много сил на «свою чужую красоту». Но иногда от услуг специалистов не отказываешься. На следующий день, рассказывает Филипп Бедросович, он пошел в салон красоты, чтобы почиститься, и вышел с расцарапанным носом, который ему пришлось прикрывать при внимательной публике.

А вот на ваш внешний вид сильно повлияет бессонница. Бурная ночная жизнь не очень молодит Киркорова.

“Вот проблема! Летние и ночные шутки здесь, до них доберутся!” Ох… На старости лет, если бы у меня хватило смелости воспитывать детей, я бы, возможно, захотел, чтобы кто-нибудь рассказал мне об этих шутках в каком-нибудь из моих воспоминаний. Я не пью, не курю, наркотики не принимаю, но пошутить на ночь… Кто не шутит? – сказал ему ведущий программы корреспондент “Ты не поверишь!”

Но перед Филиппом Киркором не только расцвет белых ночей, но и большие бизнес-планы. Певец принял участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где выяснилось, что он намерен вложить значительные средства в строительство торгового центра в северной столице.

Артистке, отправляющейся в длительное концертное турне, скоро понадобится не только элегантный внешний вид, но и крепкое здоровье.

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