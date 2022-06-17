Культура

Лобода снова в Украине: певица рассказала, что она почувствовала, когда приехала в Ирпень

Украинская певица Светлана Лобода приехала в родной город Ирпень, где пообщалась с местными жителями и сопровождала мэра Александра Маркушина по развалинам, которые устроили в населенном пункте оккупанты.

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Об этой информации сообщила Лобода в своем «Инстаграме», передает «УРА-Информ».

Кажется, это произвело на него неизгладимое впечатление, — пишет он в Instagram.

«Я не знаю, что делать, если украинцы простят все, что здесь было! Ирпень. 112-й день войны», — написал он.

Певицу единодушно поддержали поклонники и выразили благодарность за то, что Светлана честно рассказывает миллионам своих подписчиков о том, что происходит в Украине.

Накануне в сообщении певица рассказала о работе Центра помощи Лободе, который помогает пострадавшим от войны с украинцами. По его словам, за 22 дня психологи центра провели 262 консультации.

Следует отметить, что певец с началом войны долгое время не менял своего отношения к действиям оккупанта, но, осознавая ситуацию, подтверждал свою антивоенную позицию и даже стал помогать. Украинская армия.

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