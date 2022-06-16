В Америке сочинили песню о ВСУ: известная рок-группа отличилась необычным треком (видео)

Известная американская рок-группа Gogol Bordello, созданная несколько десятилетий назад украинцем Евгением Гудзем, посвятила песню Украине.

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Об этой информации сообщил «Главред», передает «УРА-Информ».

Легендарная американская группа (играющая в стиле “цыганский панк”) Gogol Bordello, созданная киевлянином Евгением Гудземом, посвятила песню и клип Украине.

Особенно музыканты и Гудзь спели об участниках обороны украинской армии, которая героически защищает Украину от российских оккупантов. Песня называется «Тероборона». Интересно то, что композиции, которые группа выпускала с Казаками, звучат на украинском языке.

«Многим моим друзьям, художникам и музыкантам пришлось взяться за оружие и участвовать в борьбе с терроризмом. Это уважение к их мужеству и отваге всех защитников. В основе песни лежит традиционный украинский танец Аркан, который настоящий украинский гуцульский дух», — говорится в описании.

По словам представителя гоголевского борделя, все деньги, которые удастся собрать от прослушивания песни, пойдут на пользу Украине.

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