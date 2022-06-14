Шварценеггер показал свои мышцы в 74 года: поклонники восхитились формой актера

Известный бодибилдер прошлого и великий актер настоящего Арнольд Шварценеггер продолжает поражать поклонников своими особенностями. Недавно он выложил кадры, как в достаточно преклонном возрасте он тренирует тело в зале.

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Об этой информации сообщил Шварценеггер в своем «Инстаграме», передает «УРА-Информ».

«Потренировался перед началом Всемирного (климатического) саммита в Австрии», – коротко написал «железный Арни».

На фотографии видно, что, несмотря на достаточно серьезный возраст, легенда все еще держится в хорошей форме. Его бицепсы, как можно заметить, все еще имеют достаточный объем, чтобы поднимать серьезные веса.

Однако известно, что Шварценеггер уже не занимается культуризмом профессионального формата не только из-за возраста, но и из-за состояния здоровья. Известно, что примерно 30 лет назад ему сделали операцию на клапане сердца. Как тогда сообщили врачи, актер сильно навредил сердечной мышце из-за чрезмерных нагрузок перед соревнованиями на конкурсе мистера Олимпии.

Напомним, Шварценеггер стал дедушкой: СМИ рассказали о радостной новости.